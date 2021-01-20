ماليزيا تسجل 4008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت ماليزيا 4008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 169 ألفاً و379، طبقاً لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأربعاء.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتجاوز فيه عدد حالات الإصابة حاجز الـ4000 إصابة وكانت المرة الأخرى في 16 يناير، عندما تم تسجيل 4029 حالة إصابة.

وسجلت ماليزيا 11 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 630 حالة.

وخرج إجمالي 2374 شخصا من المستشفيات، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 127 ألفا و662 شخصا.

وهناك حاليا 41 ألفاً و87 حالة نشطة في مختلف أنحاء البلاد، تتلقى العلاج في المستشفيات وفي مراكز الحجر الصحي.

