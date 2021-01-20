كاذب ومخادع … بهذه الأوصاف ودعت الصين بومبيو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 05:01 مساءً - منذ 39 دقيقة

انتقدت وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووصفته ”بالكاذب والمخادع“ وقالت إنها ستسعى للتعاون مع إدارة الرئيس جو بايدن القادمة، وذلك في الساعات الأخيرة من حكم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان بومبيو، الذي أطلق العنان لوابل من الإجراءات ضد الصين في الأسابيع الأخيرة له في المنصب، قد أعلن يوم الثلاثاء أن إدارة ترامب قررت أن الصين ارتكبت ”إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية“ بقمعها المسلمين الإيغور في منطقة شينجيانغ، بحسب “إرم نيوز”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة لممثلي وسائل الإعلام اليوم الأربعاء ”كذب بومبيو كثيرا في السنوات الأخيرة وهذه مجرد كذبة أخرى فجة“.

وأضافت: ”هذا المسمى بالقرار من جانب بومبيو هو مجرد حبر على ورق. هذا السياسي الأمريكي معروف بالكذب والخداع ويجعل من نفسه أضحوكة ومهرجا“.