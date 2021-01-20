خبر عائلي سعيد لترامب قبيل مغادرته الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تيفاني ترامب، أصغر أبناء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، خطبتها على مايكل بولس، الثلاثاء.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تأتي الأنباء السعيدة – التي تمت بالبيت الأبيض – بينما يودع والدها منصبه الرئاسي.

ونشرت تيفاني عبر حسابها على انستجرام مع خطيبها، مرفقة معها تعليق قالت فيه: "كان شرفا لي الاحتفال بعدة إنجازات ومناسبات تاريخية وتكوين ذكريات مع عائلتي هنا بالبيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي لخطيبي الرائع مايكل."

ونشر بولوس نفس الصورة وكتب عليها تعليق: "عقدت خطبتي على حب حياتي. أتطلع لفصلنا القادم معًا."





وتيفاني هي الابنة الوحيد لترامب من زوجته السابقة مارلا ميبلز، التي ربتها في كاليفورنيا.

تخرجت تيفاني في كلية الحقوق بجامعة جورجتاون عام 2020، وبالرغم من أنها كانت بعيدة عن الأضواء خلال الأربعة أعوام الماضية مقارنة بأشقائها الأكبر، أصبحت تحت دائرة الضوء بعدما تحدثت خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وشوهدت ترامب (27 عامًا)، وبولس (23 عامًا) في عدة فاعليات مع العائلة الأولى، من بينها العطلات بمنتجع مارالاجو.

في سياق متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب تغادر البيت الأبيض بأسوأ تصنيف للشعبية حظت به أي سيدة أولى بنهاية فترتها في تاريخ الاستطلاعات.

في آخر استطلاع للآراء أجرته شبكة "سي إن إن" بالتعاون مع شركة أبحاث السوق "إس إس آر إس"، تبين تراوح انخفاض شعبية ترامب ما بين 42% إلى 47%، وتعتبر نسبة الـ47% هي أعلى نسبة لتصنيف عدم التفضيل على الإطلاق يتم تسجيلها لها.

وفي العادة، تحظى السيدات الأوائل على الإعجاب بشكل موحد تقريبًا، إذ أن المنصب لا تحصلن عليه بالانتخاب وعادة ما لا يكون مثيرًا للجدل، بالتالي من الصعب أن تكن غير محبوبات.

وبالنظر إلى الاستطلاعات الأخيرة التي أجرتها "سي إن إن" ومؤسسة "جالوب" التي سألت فيها عن شعبية السيدات الأوائل منذ بات نيكسون.

وكان متوسط التصنيف النهائي لشعبية السيدة الأولى قبل ترامب 71%، بينما كان معدل تدني الشعبية 21%. وهذا يعني أن متوسط معدل شعبية أولئك السيدات كان أكثر من 50 نقطة.