نائب لبناني يحذّر من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر نائب لبناني من تكرار سيناريو مرفأ بيروت كاشفا عن وصول مواد كيماوية متفجرة إلى لبنان على متن باخرة صينية.

وقال النائب في "حزب القوات اللبنانية" جورج عقيص في بيان له: "يبدو أن سيناريو انفجار المرفأ قد يتكرر، يبدو أن هذه السلطة لا تريد أن تتعلم من مذبحة الرابع من أغسطس".

وتابع: "ها هي الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في أحد الموانئ اللبنانية (بيروت أو طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا".

وأوضح أن "10 مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة أحد المرافئ اللبنانية، وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع بتاريخ 19 يناير الحالي على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الأشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيماوية".

وطرح عدة أسئلة قائلا: "من يضمن لنا عدم تفريغ المواد الكيماوية وتخزينها داخل الأراضي اللبنانية في تكرار مرعب لمأساة نيترات الأمونيوم؟، لماذا لا يتم تفريغ الحمولة مباشرة في سوريا طالما أن الأخيرة هي من طلبت هذه المواد؟".

وفيما لم تجب الجهات المعنية حتى الساعة عن سؤال ”الخليج 365” أو تصدر ردا على بيان عقيص، حذّر الأخير من أنه "إذا لم يتم توضيح هذه المسألة سنصعد إعلاميا ومؤسساتيا لأننا تعبنا من إجرام هذه الطبقة الحاكمة وانعدام مسؤوليتها تجاه شعبها".

وكانت كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي حيث أدت الى تدمير جزء كبير من المدينة وسقطة أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى فيما لا تزال التحقيقات مستمرة من دون أن يعلن عن الساعة عن الجهة المسؤولية مع دخول التدخلات السياسية في القضية.