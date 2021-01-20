البنتاجون يرفض آخر طلب لترامب في حفل "الوداع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض البنتاجون طلب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالحصول على "وداع عسكري" بينما يغادر منصبه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن البنتاجون سيخالف التقاليد المعتادة من خلال رفضه المشاركة في الوداع العسكري أو العرض العسكري الذي طلبته ترامب بينما يرحل عن الرئاسة، الأربعاء.

وطبقًا للصحيفة، يريد ترامب الحصول على وداع فخم، رغم خسارته الدعم في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي هذا الشهر، وهو السبب وراء اتجاه الديمقراطيون لمساءلته بتهمة "التحريض على التمرد."

وقال مصدر مطلع إن الرئيس المنتهية ولايته أراد أن ينطوي رحيله على وداع على الطراز العسكري وحشد من المؤيدين.

وأضاف مسؤولان بارزان بوزارة الدفاع لموقع "ديفينس وان" أنه لا خطط لتنظيم وداع عسكري للقائد العام.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب أراد تنظيم عرض الوداع في البيت الأبيض أو قاعدة أندروز الجوية أو وجهته الأخيرة في بالم بيتش، لكن المسألة الآن لم تعد ذات جدوى بالنظر إلى ما قاله البنتاجون بشأن عدم المشاركة.

ومنذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان، استضافت وزارة الدفاع الأمريكية عروض وداع عسكرية مع انتهاء فترة ولاية الرؤساء. وتضمنت الاحتفاليات اجتماع أعضاء الجيش مع الرئيس شخصيا أو رؤيته وعادة يظهر قائدهم العام تقديره لالتزامهم وتضحياتهم.