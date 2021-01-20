ساعات على تنصيب بايدن.. سوريا تطالب بانسحاب أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة للممارسات "العدوانية" للقوات الأمريكية بأراضيها، مطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط.

يأتي ذلك قبيل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي: "نعرب عن إدانتنا الشديدة للممارسات العدوانية شبه اليومية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية".



وأضافت أنه "تم خلال الأعوام الماضية رصد تحركات عدوانية شبه يومية لقوات الاحتلال الأمريكي من عمليات سرقة ممنهجة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية والنفط من الجزيرة السورية، إضافة إلى إدخال تعزيزات عسكرية ضخمة شبه يومية وتجهيزات لوجستية وأسلحة متنوعة ومعدات وآليات عسكرية من العراق إلى بعض القواعد العسكرية الأمريكية غير الشرعية في ريف بلدة اليعربية".

وأكدت أن "هذه التحركات والسلوك العدواني الذي قامت به القوات الأمريكية المحتلة تأتي في الوقت الذي ترحل فيه إدارة دونالد ترامب الحالية المخادعة التي عملت على زعزعة أمن واستقرار سوريا ودعمت الحركات الانفصالية وشجعتها بهدف تقسيم سوريا".

وطالبت دمشق، في البيان الرسالة نفسها، المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لنهج الغطرسة والعدوان وانهاء هذا الاحتلال لأراض سورية.

وتنتشر القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرقي سوريا حيث توجد تلك القواعد في ريفي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا الغنية بالنفط.

