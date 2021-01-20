الجامعة العربية ترحب بالتقدم المحرز في "الحوار السياسي الليبي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رحبت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء بالتقدم المحرز في "ملتقى الحوار السياسي الليبي" الخاص بتسوية الأزمة الليبية.

وأشادت الجامعة العربية في بيان لها "بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية في ليبيا أمس الثلاثاء بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة".

ودعت الجامعة الأطراف الليبية الى الاستمرار في هذا الجهد المهم والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على مساراتها المختلفة كافة.

وأثنت على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية في رعاية مسارات التسوية بين الأشقاء الليبيين مؤكدة التزام الجامعة بمواصلة مساندتها وتعاونها الوثيق مع الممثلة الأممية بالانابة ستيفاني وليامز والمبعوث الخاص الجديد للسكرتير العام للأمم المتحدة عندما يتولى مهام منصبه.

في سياق متصل ذكر البيان أن الأمين العام للجامعة احمد ابوالغيط تناول في أثناء اتصال هاتفي مع المبعوث الاممي الجديد لليبيا مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية واتفقا على تكثيف العمل الأممي العربي المشترك في سبيل التوصل الى تسوية وطنية خالصة للوضع في البلاد.