توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح خفيفة، تصبح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، شمالية غربية - جنوبية غربية / 20 - 35 كم/ ساعة تصل إلى 60 كم/س أحياناً.



الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب بعد الظهر فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:18 والثاني عند 07:53

الجزر الأول عند الساعة 12:44.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطربا ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند 17:01 والمد الثاني عند الساعة 02:49، الجزر الأول عند الساعة 10:30 والجزر الثاني عند الساعة 20:27

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 11 95 40

دبــي 24 13 95 45

الشارقة 25 09 95 45

عجمان 25 13 90 55

أم القيوين 24 10 90 45

رأس الخيمة 24 12 85 35

الفجيرة 28 20 70 25

العين 28 10 85 25

ليوا 25 10 95 30

الرويس 23 12 95 40

السلع 24 11 85 45

دلما 22 17 80 55

طنب الكبرى 23 17 80 50

طنب الصغرى 23 17 80 50

أبو موسى 23 17 80 50