شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الدفاع تحرج ترامب ويرفض "طلبه الأخير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" طلب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالحصول على "وداع عسكري" أسوة برؤساء آخرين.



وبحسب سكاي نيوز، فإن فريق ترامب تواصل مع وزارة الدفاع، من أجل إقامة القوات المسلحة الأمريكية عرضا عسكريا كبيرا في قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند، الأربعاء، وذلك كمراسم وداعية.

إلا أن الوزارة لم توافق على طلب ترامب، الذي يغادر البيت الأبيض الأربعاء مفسحا المجال لخلفه جو بايدن.

ومنذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، حظي عدد من الرؤساء بعروض عسكرية وداعية مع خروجهم من البيت الأبيض