شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يستقل لآخر مرة المروحية الرئاسية متوجها إلى محل إقامته بعد انتهاء ولايته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لآخر مرة مروحية رئاسية متوجها إلى محل إقامته بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض والتي استمرت 4 أعوام.



وقبل صعوده إلى المروحية شوهد مساعدوه وهم يحملون أغراضه في الطائرة التي أقلته هو والسيدة الأولى سابقا ميلانيا في ظهور هو الأخير لترامب كرئيس للولايات المتحدة وهي الصفة التي ستسقط عنه فور أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم.