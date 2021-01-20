شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يصدر عفواً رئاسياً عن مقربين له بينهم مستشاره السابق بانون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البيت الأبيض، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدر قبل ساعات على مغادرته منصبه، عفوا عن 73 شخصا بينهم مستشاره السابق ستيف بانون.



وأوضح البيت الابيض في بيان له"الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين".

واعتبر بيان البيت الأبيض أن بانون "كان قائدا مهما للحركة المحافظة وهو معروف بخبرته السياسية".