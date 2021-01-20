شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يودع البيت الأبيض: سنعود مجدداً بطريقة ما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - "الخليج"

أكد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب في كلمته الودعاية رئيساً للبلاد، الأربعاء، بأنه سيعود مجدداً بطريقة ما.

وودع ترامب أنصار خلال كلته، قائلاً: "وداعاً.. نحن نحبكم وسوف نعود بشكل من الأشكال"، وأوضح أن "الإدارة القادمة ستحقق نجاحات كبرى بسبب ما أسسنا له في السنوات الأربع الماضية". وأكد على أنه سيقاتل من أجلكهم ومن أجل مستقبل أمريكا.

فيما تمنى إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالنجاح، فقال: "سأحارب من أجل الشعب دائمًا وأتمنى للإدارة القادمة النجاح"

وشكر ترامب أيضاً نائبه قائلاً: "أشكر نائبي مايك بنس على كل ما قمنا بإنجازه معا". وشدد على أن الوضع في البلاد أفضل مما كانت عليه رغم تفشي جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته غادر البيت الأبيض صباح الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديموقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين ظهراً.