شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يقتل شقيق زوجته ورجلي أمن بالرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات السعودية، الأربعاء، أنه تم ضبط وإيقاف مواطن في العقد الرابع من العمر بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض، قام بإطلاق طلقات نارية بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش، ما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجزْ واستشهاد اثنين من رجال الأمن، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه عند الساعة (00: 02) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 / 6 / 1442هـ، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغاً عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدةٍ سكنيةٍ بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافاتٍ عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش، ما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجزْ واستشهاد اثنين من رجال الأمن.

وأوضح الكريديس إصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة. وبمتابعة الجاني تم رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرقي منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيارٍ ناريٍ في قدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.