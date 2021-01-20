شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد فاعلية لقاح «فايزر» ضد سلالة كورونا الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج فحوص مختبرية الأربعاء، أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت إليه شركتا فايزر وبيونتك سيقي على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا، والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم.

وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة فايزر الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت فايزر إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعال ضد تحور أساسي واحد يُسمى إن501 واي، والذي رُصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.