إصابات «كورونا» عالمياً تلامس 96.2 مليون

يقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم من 96.2 مليون حتى صباح الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 96 مليوناً و158 ألف حالة، وتجاوز عدد المتعافين 53 مليوناً، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و57 ألف حالة.

إلى ذلك، كشفت بيانات من معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا زاد 15974 ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و68002 حالة. كما أظهرت البيانات أن ألمانيا سجلت 1148 وفاة جديدة بالفيروس وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 48770.

ومددت الحكومة الألمانية إجراءات الحظر الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» حتى منتصف فبراير المقبل.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بعد اجتماع مطول بين الحكومة المركزية ورؤساء حكومات الولايات الـ 16 اتفقوا خلالها على استمرار إغلاق المدارس وكذلك المحال التجارية مع فرض ارتداء الكمامة الطبية ومنع ارتداء كمامات القماش في الأماكن والمواصلات العامة. وأقرت الحكومة كذلك دعم العمل المنزلي ومطالبة الشركات بتوفير الإمكانيات للعاملين لهذا الغرض، طالما كان ذلك ممكناً.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 103 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»، الثلاثاء وذلك انخفاضاً من 118 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 88 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 88557 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

وبلغ عدد الإصابات في المكسيك 18894 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كورونا» و1584 وفاة أخرى يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات هناك إلى مليون و668396 والوفيات إلى 142832.

ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.

وسجلت روسيا، الأربعاء، 21152 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 2452 إصابة في موسكو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و633952. وذكرت السلطات أنها سجلت 597 وفاة بسبب الفيروس الليلة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 67220.