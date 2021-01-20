شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث مراحل لتفعيل سياسات التعليم الدامج لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور

تعمل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي حالياً، على تنفيذ مبادرات ضمن محور التعليم لاستراتيجية دائرة تنمية المجتمع، الموجهة إلى أصحاب الهمم 2020-2024، على 3 مراحل رئيسة، تشمل: تطوير وتفعيل سياسات التعليم الدامج المبنيّة على أفضل الممارسات العالمية، بتدريب العاملين في القطاع التعليمي، على تنفيذ هذه السياسات، فضلاً عن برنامج الانتقال التعليمي بين المراحل التعليمية المختلفة لهمم ، وبرنامج التعليم المهني لتزويدهم بالمهارات والخبرات التي ستساعدهم على الاستقلالية والاندماج في سوق العمل.

وبدأت الدائرة، منذ مدة قريبة، بنقل طلبة من مراكز التعليم المتخصصة الى بعض المدارس المؤهلة لاستقطابهم، ما سيمهّد لدمجهم في المجتمع بسلاسة ويرفع الطاقة الاستيعابية لمراكز التعليم المتخصصة لاستقبال طلبة آخرين.

وشكلت فرق عمل من شركاء استراتيجيين، فضلاً عن أولياء أمور والطلبة من أصحاب الهمم، للمشاركة في تطوير مبادراتها الموجهة إليهم، حيث ستركّز على مختلف المراحل، منها المراقبة والتطوير المستمر وتذليل التحديات أثناء تطوير تلك المبادرات ووضع الحلول المناسبة بما يضمن أفضل المخرجات التعليمية.

