شكرا لقرائتكم خبر عن ضباط وأفراد شرطة دبي يواصلون تلقي لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل موظفو القيادة العامة لشرطة دبي من ضباط وأفراد ومدنين الحصول على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات للسعي نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

وأثنى موظفو شرطة دبي، على سهولة التسجيل ومواعيد الحصول على الجرعات، معربين عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الوطن.

كما أثنوا على جهود القيادة العامة لشرطة دبي وتسخيرها لكافة الإمكانيات من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم، وجهود كافة الطواقم الطبية في مركز شرطة دبي الصحي العاملة على تقديم التطعيم لهم وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية والفحوص ذات الصلة.