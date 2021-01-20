شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. شرطة عجمان توفر اللقاح لموظفيها وأسرهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

وفرت القيادة العامة لشرطة عجمان لقاح "كوفيد19" لجميع موظفيها وأسرهم، تلبية للتوجه الحكومي في تلقي اللقاح والتحفيز لاختيار التطعيم.

وقال المقدم محمد بن غليطة، رئيس قسم التدريب بمركز التدريب، إن الشرطة وفرت اللقاح في جميع إدارات القيادة لجميع الموظفين باختلاف درجاتهم العسكرية والمدنية، وصولاً للمستهدف في تطعيم جميع الموظفين، باستثناء غير القادرين على تلقي اللقاح بسبب الموانع المحددة، ودعمت القيادة توجهات الدولة بتطعيم أكبر عدد بتطعيم أسر الموظفين، وبإمكانهم الحضور خلال عمل الطاقم الطبي، وأخذ اللقاح حسب الإجراءات الرسمية المعتمدة.

ودعا الجميع إلى الإسراع في أخذ اللقاح، وتشجيع أفراد الأسرة للوصول إلى مجتمع معافى وخال من الأمراض.