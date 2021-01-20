«أتمنى ألا يكون الوداع لفترة طويلة».. ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قبل قليل، البيت الأبيض، للمرة الأخيرة، وذلك قبل انطلاق مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن ترامب غادر البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجهاً إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وسيتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

ويصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.

وقبل مغادرته، صرح ترامب إن الشعب الأمريكي هو أعظم شعب في العالم، وأن البيت الأبيض هو أعظم بيت في العالم".

وأضاف ترامب: "كانت 4 سنوات رائعة حققنا خلالها الكثير"، متابعاً: "أحب ان اقول وداعاً وأتمنى أن لا يكون الوداع لفترة طويلة".