الشباب والرياضة تشارك أوقاف جنوب سيناء تطهير مساجد الطور- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت مديرية أوقاف جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، حملة لتطهير وتعقيم المساجد بمدينة طور سيناء، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء، إن فريق من شباب المتطوعين التابعين لمديرية الشباب والرياضة، طهروا 25 مسجدًا بمدينة الطور، تحت إشراف أحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والشيخ محمد أحمد خليفة، مدير إدارة أوقاف طور سيناء، وفقًا للبروتوكول المشترك لمجابهة فيروس كورونا.