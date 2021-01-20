الرئاسة الفرنسية تؤكد أنها لن تقدم “اعتذارات” عن حرب الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 1:42 مساءً

إثر تسلّمها تقريرًا حول استعمار الجزائر وضعه المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا، قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء،إنها تعتزم القيام بـ“خطوات رمزية“ لمعالجة الملف، لكنها لن تقدم ”اعتذارات“.

وأضاف الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيشارك في ثلاثة احتفالات تذكارية، في إطار الذكري الستين لنهاية حرب الجزائر في 1962، هي اليوم الوطني للحركيين في 25 أيلول/ سبتمبر، وذكرى قمع تظاهرة الجزائريين في باريس في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961، وتوقيع اتفاقيات إيفيان في 19 آذار/ مارس 1962.