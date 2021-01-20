هذا آخر إجراء يقوم به ترامب ضد الصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 03:06 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، أن الصين ترتكب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية عبر القمع الواسع النطاق الذي تقوم به ضد الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في إقليم شينغ يانغ الواقع شمال غرب الصين، حيث تتضمن تلك الانتهاكات استخدام معسكرات الاعتقال والإخصاء القسري.

وقالت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” إن ”هذا القرار هو آخر إجراء يتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد الصين، تتويجا للجدل المستمر منذ سنوات حول كيفية إنزال العقاب على ما يراه كثيرون بأنه أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الصين منذ عقود“.

وأضافت نيويورك تايمز، ”تدهورت العلاقات بين الدولتين خلال السنوات الأربع الماضية، وسوف يكون هذا الاتهام بمثابة إضافة جديدة للقائمة الطويلة من نقاط التوتر بين واشنطن وبكين“.

وتابعت ”يرى مسؤولو السياسة الخارجية وخبراء الطيف السياسي في الولايات المتحدة أن الصين ستكون أكبر تحد يواجه أي إدارة أمريكية خلال السنوات أو العقود المقبلة“.

ورأت الصحيفة أن ”تأكيد ارتكاب فظائع يعتبر إجراء نادرا من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، ويمكن أن يدفع الولايات المتحدة نحو فرض المزيد من العقوبات على الصين إبان ولاية الرئيس بايدن، الذي لا يختلف مع توجه إدارة ترامب المنتهية ولايتها في هذا الملف تحديدا ضد بكين، إذ قال بايدن عبر متحدث باسمه، إن سياسات الصين ترتقي إلى كونها إبادة جماعية“.

وأردفت ”يمكن أن تكون هناك دول أخرى أو مؤسسات دولية سوف تسير على نهج الولايات المتحدة وتنتقد الصين رسميا فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الأقلية المسلمة وتتخذ إجراءات عقابية. كما أن هذا القرار يستدعي مراجعات معينة داخل وزارة الخارجية الأمريكية“.

واستطردت ”نيويورك تايمز“؛ أن ”هذا القرار يمثل أشد إدانة من جانب أي حكومة ضد سياسات الصين في شينغ يانغ“. وفقا للاتفاقيات الدولية، فإن ”الإبادة الجماعية تهدف إلى تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بشكل كلي أو جزئي“.

وأشارت إلى أن الحكومة الصينية رفضت الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى ضد حقوق الإنسان، واستخدمت مصطلح محاربة الإرهاب في الدفاع عن الإجراءات التي تقوم بها.

ونقلت الصحيفة عن بيان مطوّل للسفارة الصينية في واشنطن مساء أمس الثلاثاء قوله؛ إن الإبادة الجماعية المزعومة في شينغ يانغ ”أكاذيب لا أساس لها من الصحة“، وإن العدد الإجمالي لسكان الأقليات العرقية، ومن ضمنهم الإيغور في شينغ يانغ ارتفع في الفترة من 2010 إلى 2018، وإن سياسات بكين في الإقليم ”جزء من الحرب ضد الإرهاب والتطرف، وإنها بدأت في تحقيق نتائج ملموسة“.