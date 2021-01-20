فنانة مغربية تتلقى لقاح كورونا – صورة

جدة - عبدالحي حسين - تلقت الفنانة المغربية ميساء مغربي، لقاح كورونا، بدولة الإمارات، مشجعة الجمهور على الإقبال على التطعيم ضد الفيروس.

وكشفت الفنانة المغربية عن تلقيها اللقاح ضد كورونا، ضمن حملة التشجيع على التطعيم، التي انطلقت في الإمارات، والسعودية، والتي يقودها فنانون في الخليج لحث جمهورهم على الانخراط فيها.

وقالت ميساء مغربي في تعليقها على تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح:” اخترت التطعيم لأحافظ على صحتي وصحة أفراد مجتمعي”.

وسبق أن تلقت الفنانة العراقية المغربية شدى حسون اللقاح، إلى جانب أسماء شهيرة، من بينها حسين الجسمي، وأحمد فهمي، وأحلام، ونوال الكويتية، ومحمد عبده.