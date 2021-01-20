أرباب حافلات وسائقون ومواطنون يحتجون ضد إغلاق المحطة الطرقية “أولاد زيان”

جدة - عبدالحي حسين - خرج عدد من مهنيي النقل الطرقي داخل المحطة الطرقية “أولاد زيان”، في مدينة الدارالبيضاء، اليم الأربعاء، للاحتجاج أمام المحطة، معبرين عن غضبهم من إغلاقها من طرف السلطات، على خلفية التدابير الاحترازية، التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وشارك في الوقفة المذكورة أرباب حافلات، وسائقون، وبعض المواطنين، مرددين شعارات تستنكر إغلاق محطة “أولاد زيان”، وما ترتب عن ذلك من ارتباك، وخسائر مادية، يتكبدونها لوحدهم. وطالب المحتجون السلطات بإعادة فتح المحطة الطرقية، أو إيجاد حلول منصفة لهم.

وقال عبد العالي الخافي، نائب الأمين العام للمركزية النقابية للجان العمال، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، إن “السائقين يعيشون معاناة نفسية في ظل الظروف الراهنة، المتمثلة أحيانا في محاصرة الحافلات بركابها البسطاء داخل الدوائر الأمنية، أو تحرير محاضر للسائقين في ظروف مهينة”.

وتساءل المتحدث نفسه “ماذا يعني الإغلاق غير المفهوم للمحطة الطرقية أولاد زيان؟”، مضيفا: “قطاع النقل الطرقي في المدينة يعيش في فوضى مطلقة، ينعكس تأثيرها على المواطنين”.

وأوضح نائب الأمين العام للمركزية النقابية للجان العمال، أن “المهنيين يحملون السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، المسؤولية عن عجزها في تدبير النقل الطرقي، في ظل أزمة كوفيد-19”.

يذكر أنه بعد إغلاق المحطة الطرقية المذكورة، أصبح ملزما على الراغب في السفر انطلاقا من مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة أخرى أن يبحث عن الحافلة، التي سيسافر على متنها داخل أحد الشوارع المحيطة بمحطة أولاد زيان بطريقة عشوائية.

