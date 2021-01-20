“المحب لوطنه”.. حزب جديد يعتزم ترامب تأسيسه

جدة - عبدالحي حسين - كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحدث، أخيرا، مع دائرة من المحيطين به بخصوص اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد.

وجاء ذلك، بحسب ما ذكرته الصحيفة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أشارت إلى أن اسم الحزب الجديد سيكون “حزب باتريوت المحب لوطنه”.

وجدير بالذكر أن ترامب كان قد اختلف مع عدد من الأسماء داخل الحزب الجمهوري على خلفية اقتحام عدد من أنصاره للكونغرس، في 6 يناير الجاري، في سابقة خطيرة بتاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب، اليوم الأربعاء، إذ من المنتظر أن يشهد تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.