شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب النمسا.. ولا خسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت النمسا، اليوم الأربعاء، لهزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، وذكر بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيولوجيا النمساوي أن مركز الهزة في منطقة أدمونت شمال ولاية (شتاير مارك) بعمق ضحل يبلغ 8 كم.. مضيفا أن السكان بالقرب من مركز الزلزال شعروا بشكل واضح بقوة الهزة الأرضية.

وأشار البيان إلى حدوث هزة بهذا الحجم في النمسا كل أربع إلى خمس سنوات فقط.. لافتا إلى أنه لم يتم الشعور بها في أجزاء كبيرة أخرى من النمسا.. ولم تحدث أي خسائر في الأرواح أو أضرار بالمباني.