شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين : نرحب بجهود بايدن لتمديد معاهدة الأسلحة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه ما زال ملتزما بتمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وسيرحب بالجهود التي وعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتوصل إلى اتفاق.

ويحل في فبراير أجل معاهدة نيو ستارت التي وقعت في 2010. وتحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية والصواريخ والقاذفات الاستراتيجية التي تنشرها روسيا والولايات المتحدة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "روسيا ورئيسها يفضلان الإبقاء على هذه المعاهدة". وأضاف "إذا أبدى نظراؤنا الأمريكيون إرادة سياسية للإبقاء على المعاهدة بتمديدها فإننا لا يسعنا سوى الترحيب بذلك".