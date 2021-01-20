مليشيا طرابلس تنقلب على الحل السياسي وترفض "اختيار السلطة التنفيذية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تمضي ساعات قليلة على إقرار آلية تشكيل السلطة التنفيذية المقبلة، حتى خرجت المليشيات المسلحة لتنقلب على المسار السياسي في ليبيا.

وأعلنت مليشيا حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، رفضها مخرجات وطريقة التصويت التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا بشأن اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.



انقلاب

وزعمت مليشيا حماية طرابلس، أنها رصدت "انحرافا خطيرا عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات بدءا من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان".

بيان مليشيا حماية طرابلس، يأتي بعد ساعات قليلة من توصل الفرقاء الليبيين إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية في ليبيا، ما يقود إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وصولا إلى انتخابات محدد موعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

حالة الفوضى

إلا أن المليشيات المسلحة ترفض أي خطوة تنهي حالة الفوضى وغياب القانون في المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس، ما سيؤدي إلى محاسبة تلك "العناصر الإجرامية" عن جرائمها المرتكبة في حق المواطنين، بحسب خبراء في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365.

ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الإثنين، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.

وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.