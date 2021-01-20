أياد إخوانية تعبث بأمن تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يندسون وسط الاحتجاجات فيلوثونها بأعمال التخريب، في بصمات ظلت – ولا تزال- السمة الأبرز لنهج تنظيم الإخوان.

تحاول جماعة الإخوان القفز على الاحتجاجات الشعبية لخلق أزمة أمنية عارمة، وتستمد قوتها من المخازن السرية للأسلحة في عدد من ضواحي العاصمة التونسية.

احتجاجات تونس.. وزير الدفاع يكشف "خلايا إرهابية"

وكشفت مصادر أمنية عن ضبط كميات من الأسلحة البيضاء وأقراص مخدرة وأموال بالعملة المحلية في حي التضامن بالعاصمة خلال الاحتجاجات الليلية الأخيرة.

وتعيش تونس على وقع انتشار واسع للخلايا الإرهابية، وهو ما أكده وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي كشف في جلسة برلمانية سابقة أن هناك 38 خلية إرهابية تتربص بالوطن وتريد ضرب استقراره.

