البعثة الأممية "تأسف" لانفجار مخزن ذخيرة بطرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت البعثة الأممية في ليبيا عن أسفها جراء حادث الانفجار الذي وقع في الأكاديمية البحرية، بالعاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية، في بيان مقتضب اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها تلقت بحزن بالغ نبأ حادث الانفجار الذي وقع في الأكاديمية البحرية في منطقة الصياد ليلة البارحة جراء حريق عرضي بحسب ما أوردته السلطات المعنية.



وشب حريق مساء الثلاثاء، داخل الأكاديمة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة انفجار مخزن للذخيرة، ما أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، والعميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.

وبحسب مصادر، فإن الانفجار وقع بعد ساعات من زيارة رئيس أركان قوات الوفاق، محمد الحداد لمقر الأكاديمية البحرية، الواقع على بعد 11 كلم من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور.



وأكدت المصادر، أنه قبل اندلاع الحريق في الأكاديمية، كان هناك حريق آخر في أحد مخازن الذخيرة بالقرب من مخيم نازحي تاورغاء، مشيرة إلى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين من أهالي مخيم نازحي تاورغاء، بسبب الحريق.

ويتعرض مهجرو تاورغاء بشكل مستمر لاعتداءات مستمرة من مليشيات السراج، أحدثها طردهم من منطقة "ريقاتا" في أغسطس/آب 2019.



وأهالي منطقة تاورغاء مهجرون منذ نحو 10 سنوات علي يد مليشيات مصراتة التي حولت منازلهم لمكب للقمامة بعدما دمرت عشرات المنازل وخزانات المياه.