تفجير يستهدف التحالف ببغداد.. والماضي يصوب الاتهامات لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن تفجيراً استهدف رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور رتل دعم للتحالف الدولي على الطريق السريع بمنطقة اليوسفية جنوبي بغداد".

وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يتسبب بوقوع إصابات بشرية أو مادية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتتصاعد حدة الهجمات التي تستهدف حركة أرتال التحالف الدولي والمصالح الأمريكية في العراق منذ مطلع العام الماضي.

ورغم جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية في بغداد، فإنها لم تستطع من إيقاف تلك الهجمات واعتقال منفذيها.

وتتبنى بعض من تلك العمليات جماعات عراقية مسلحة تابعة لإيران، في مسعى منها لإفراغ البلاد من التواجد العسكري الأمريكي بغية تعميق نفوذ طهران في العراق.