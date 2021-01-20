بايدن سيصدر اعتبارا من الأربعاء 17 أمراً رئاسياً يعود فيها عن تدابير اتخذتها إدارة ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يصدر جو بايدن فور دخوله الى البيت الأبيض الأربعاء 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة الى اتفاقية باريس حول المناخ والى منظمة الصحة العالمية، كما أفاد مستشاروه.

وسيلغي أيضا مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.