روحاني يحث بايدن على العودة للاتفاق النووي مع إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حث الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 ورفع العقوبات الصارمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون "الكرة في ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت واشنطن إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015، فإننا سنحترم أيضا تماما التزاماتنا بموجب الاتفاق".

وأضاف "مسيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية انتهت اليوم وسياسة ’الضغوط القصوى’ التي اتبعها مع إيران فشلت فشلا تاما".