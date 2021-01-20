أبرزها منظمة الصحة العالمية واتفاق المناخ ومرسوم الهجرة.. بايدن سيصدر 17 أمراً رئاسياً بعد تنصيبه اليوم للتراجع عن تدابير اتخذها ترامب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الأخير سوف يصدر فور دخوله إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، 17 أمرًا رئاسيًا للتراجع عن تدابير كان قد اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومن القرارات التي سوف يتراجع عنها بايدن، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، بجانب اتفاق باريس حول المناخ.

وسيلغي بايدن مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده ترامب، من أجل منع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

كما سيعلق بايدن أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية، معارك سياسية وقضائية حادة.

ومن المقرر أن يؤدي اليوم، الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.