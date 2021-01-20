شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للنواب: أمهات اشترت الأبحاث من على الرصيف وولادهم نايمين فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم الفنى هو أمل مصر فى التقدم الاقتصادى، وتابع: "لدينا ثقافة قديمة إن النجاح بمصر إنى أطلع ابنى دكتور ومهندس، ولكن فى الدول المتقدمة كاليابان هذا غير موجود أغلبهم بيتجهوا للتعليم الفنى، فالموروث لدينا صعب والرؤية لم تكن مناسبة".

جاء ذلك خلال ‘إلقاء الوزير بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى حول أداء وزارته وتنفيذها لبرنامج الحكومة.

وأضاف الوزير: "تجربة الأبحاث كانت حلا لأزمة خلال فترة كورونا.. المشكلة أن الأبحاث كانت بتتباع على الرصيف واللى بيشتريها أولياء الأمور مش الطلبة.. أنا أقول لأولياء الأمورسيبوهم يتعلموا ما تحاولوش تنجحوهم بالعافية.. هينجح والله بس سيبوه يتعلم، وللأسف دى ثقافة أولياء أمور الآن، أمهات بتشترى بحث لابنها اللى نايم فى البيت".

واستكمل: "حاولنا تقديم شكل جديد بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وعقدنا شراكة حتى أتأكد من أنه شغل حقيقى والطلبة يلتحقون بالعمل عقب التخرج مباشرة"، مضيفًا: "لدينا 2000 مدرسة فى التعليم الفنى، نحاول بناء تعليم فنى نسخة ثانية جديدة، المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس طلبوا تحويل كل مدارسهم إلى تكنولوجيا تطبيقية"، مشيرًا إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن أول 3 دول عبروا من كورونا بنظامهم التعليمى، بتنفيذ 10 ملايين امتحان إلكترونى.