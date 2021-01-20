شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم أمام النواب: احنا الوزارة رقم واحد اللى بتتعرض للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة هي رقم واحد للسنة الرابعة علي التوالي من حيث حجم الشائعات التي تتعرض لها، وأضاف، "فى ناس متخصصة تقوم برسم صورة غير صحيحة عن الوزارة وتعمل "بلبله"، وهذا كلام فاضي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس والتي يستمع فيها المجسل لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفترة 2018 -2020.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلاً : "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اتصدمنا بها ولم نكن بدائين من الصفر، مشيرا إلى أن مصر من أفضل دول تعاملت مع أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر مرت من الأزمة على الرغم من أن دول كبيرة مثل اليابان "قفلت وعادت السنة للطلاب والسنة ضاعت".

من جانبه، نبه رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي النواب لضرورة ارتداء الكمامة الواقية و تحقيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لمواجهة الوباء اللعين و قال " وقاكم الله و حفظكم.

يشار إلي أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة، وعدم الجلوس فيها، بقوله : نرجو من أعضاء المجلس ترك المقاعد ذات اللون البني للحكومة فهي مخصصة لهم".

وأضاف جبالي، " ممثلي الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس اتركوا المكان لهم و دعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا في مقاعدهم بنية اللون.

وفي سياق متصل، دعا جبالي، أعضاء المجلس الالتزام في قواعد نظام الكلام في الجلسة العامة وإظهار الصورة المشرفة التي سارت عليها الجلسات السابقة، مؤكدا أنه سيمنح الكلمة بقدر الإمكان للجميع لاسيما لمن لم يسبق لهم الحديث سابقا ليكون هناك تشعب وتنوع في الآراء والاتجاهات المختلفة.

ونوه جبالي، إلي أنه سيحال البيان لاحقا إلي اللجان النوعية والتي ستناقشه باستفاضة، مشيراً إلي أنه من لم يتاح له الفرصة في الحديث أيضا في الجلسة سيتاح له في الجلسات القادمة بحيث يتحدث الجميع بشكل عادل