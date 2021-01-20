شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى أمام النواب: دول عربية طلبت منا اعتماد النظام المصرى فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن هناك دول عربية طلبت من مصر النظام المصرى فى التعليم لتعتمده لديها.

وعرض "شوقى" فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، ما تم فى تطوير التعليم الأساسى، قائلا: "قطعنا نصف الطريق فى تطوير منظومة التعليم"، مشيرا إلى أن لدينا كتب جديدة بالمنهج والفلسفة الجديدة تبدأ من "كى جى وان" حتى رابعة ابتدائى.

وقدم الوزير "فلاشة" لمجلس النواب، مطالبا النواب بالاطلاع على ما بها من كتب وما تحتويه تلك الكتب من مناهج مطورة.

وقال" شوقى" إن "المنظومة الجديدة في التعليم تقوم على تعليم أولادنا على الإبداع وحل المشاكل وإدارة الذات والتعاطف والتواصل وصنع القرار، وتابع: "مش بس كمياء وطبيعة لكن هدفنا تنمية الشخصية .. هذه الفلسفة قامت عليها المناهج الجديدة التى استطعنا وضعها".

وأضاف: "عملنا دليل للمعلم ونقوم بتدريب المعلمين على هذا النظام، وهناك مكافآت ودربنا نحو 312 ألف فى برنامج المعلمين أولا واكثر من 630 على مناهج التدريس".