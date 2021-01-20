شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى عن نظام التعليم الجديد: تركنا البدلة القديمة وفصلنا واحدة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تركنا البدلة القديمة وفصلنا واحدة جديدة"، هكذا قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، فى تأكيده على المنظومة التعليمية الجديدة التى تبنتها مصر، والتى اعتمدت على تطوير المناهج بشكل أساسى.

وقال وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، إن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا شيء يفخر به كل مصر، كما تم التعامل مع الجهات الأجنبية ذات الخبرة فى هذا الصدد، موضحاً أنه لم يتم استيراد المناهج إنما تم توطين الخبرات، وأصبح المركز قادر على إنتاج مناهج بالجودة العالية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات فى العالم.

وأضاف طارق شوقى، أنه منذ 2014 شهدت مصر تغيرت عميقة فى نظام التعليم، مشيراً إلى أنه من باب الشفافية تم إعداد كم كبير من الأفلام الوثائقية التى ترصد مرحلة التطوير وتسلميها للأعضاء.

يشار إلى أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة، وعدم الجلوس فيها، بقوله: نرجو من أعضاء المجلس ترك المقاعد ذات اللون البنى للحكومة فهى مخصصة لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، والتى يلقى فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

وأضاف جبالى: " ممثلى الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس اتركوا المكان لهم وأعطوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا فى مقاعدهم بنية اللون".

وفى سياق متصل، دعا جبالي، أعضاء المجلس الالتزام فى قواعد نظام الكلام فى الجلسة العامة وإظهار الصورة المشرفة التى سارت عليها الجلسات السابقة، مؤكدا أنه سيمنح الكلمة بقدر الإمكان للجميع لاسيما لمن لم يسبق لهم الحديث سابقا ليكون هناك تشعب وتنوع فى الآراء والاتجاهات المختلفة.

ونوه جبالي، إلى أنه سيحال البيان لاحقا إلى اللجان النوعية والتى ستناقشه باستفاضة، مشيراً إلى أنه من لم يتاح له الفرصة فى الحديث أيضا فى الجلسة سيتاح له فى الجلسات القادمة بحيث يتحدث الجميع بشكل عادل.