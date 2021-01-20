شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تبنينا نظاما جديدا فى التعليم لصعوبة إصلاح القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر تبنت نظاما جديدا فى التعليم، لاسيما بعدما وجدت أن نظيره القديم يصعب إصلاحه.

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن النظام الجديد يأتى انطلاقا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشاكل العالم.

وتابع وزير التعليم، أنه تم البدء فى بنك المعرفة، والذى يعد العمود الفقرى للتعليم، حيث يضم كما ضخما من المعارف، وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين، ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري، وليس مجموعة محددة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف بنفسه على الفكرة، ومنذ عام 2014 تم تنفيذ التجربة الجديدة من خلال المرحلة الأولى في 2018.

واستطرد: مصر انطلقت فى إعداد المنظومة التعليمية الجديدة، مثلما خضنا الغمار فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، لاسيما وأننا وجدنا أن نفس نظام التعليم الذي أخرج "نجيب محفوظ" الذى كان قائما على المعرفة لم يكن هو النظام الذى شهدناه قبل الانطلاق فى عملية التطوير، بل كان قائما علي ثقافة الشهادات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد لصعوبة تعديل النظام القديم، وذلك على عدة محاور رئيسية، لاسيما وإن توجيهات القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى تتمثل في كيفية بناء نظام تعليمي جديد، منوها إلى أن أى تنفيذ لنظام تعليمى جديد يستغرق فى أى دولة 10سنوات، لافتا إلى أن مناهج التعليم الجديدة انتهت حتى مرحلة (رابعة ابتدائي) كتنفيذ والإطار انتهى إلى المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي ( سادسة ابتدائي).

وأشار إلى أن الوزارة تسير بالتوازي في تنفيذ النظام التعليمي الجديد، مع العمل فى مراحل التعليم القديم، حتى لا نفوت الفرصة على المراحل الانتقالية، مؤكدا أن الوزارة تسير فى الاتجاه الأصعب، ولم نسير في مسألة التعديل.

وأوضح أن نظام التعليم الياباني الذي يسعى الرئيس السيسي إلى تنفيذ في مصر يسير بنجاح كبير جدا، حيث تم فتح 41 مدرسة يابانية، تعمل على مدار اليوم وبكفاءة كبيرة، وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعهم ويعقد اجتماعات كل 3 شهور.

وأضاف أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يحتذى به في الدول العربية، كاشفا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.



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