شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بإخلاء مقاعد الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الجلوس على المقاعد المخصصة لممثلى الحكومة.

وقال المستشار جبالى خلال الجلسة العامة التى تشهد إلقاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لعرض الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "ممثلو الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس .. اتركوا المكان لهم ودعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا فى مقاعدهم بنية اللون".

يذكر أن الجلسة العامة اليوم تشهد الاستماع إلى بيان الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم ووزيرة التعاون الدولى، حيث سيتم فيها الاستماع إلى ما قامت به كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، الذى حازت به الحكومة على ثقة المجلس السابق".