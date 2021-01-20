شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: نقدر الفن ورسالته فى دعم الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن تقديره للفن والفنانين، حيث قال فى الجلسة العامة اليوم، أنه على الرغم من تقدم النائب رياض عبد الستار برسالة اعتذار عما بدر منه إلا أننى اود أن أعرب بإسمى واسم المجلس عن تقديرنا للفنانين والدور الذى يقوم به الفن على مر التاريخ فى دعم الدولة المصرية، خاصة وأن رسالة الفن هى رسالة سامية تقوم بالدعم للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بعد أن تم تلاوة رسالة نقيب الفنانين لمجلس النواب، والتى أكد فيها أن ما قاله النائب رياض عبد الستار، يعد إهانة للفن المصرى والفنانين المصريين عبر التاريخ، ويعد طمسا لدور الفن، مطالبا من رئيس المجلس اتخاذ اللازم.

وقال نقيب المهن التمثيلية فى خطابه لمجلس النواب: "فى الوقت الذى تحتفى فيه مصر بمجلس النواب وتتحدث كل الدوائر الثقافية والاجتماعية عن دور القوى الناعمة يخرج علينا النائب رياض عبد الستار قائلا: "مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون فى الأرض فسادا".

وأضاف النقيب: "يبدو أن النائب لا يقدر دور الفنانين فى الأمم، ولا يعرف أن المسرح مدرسة الفنون كان منبع القيم الذى قامت الحضارة الإغريقية عليه، ولم يدرك دور الفنون فى رفع الروح المعنوية فى كثير من الأحداث التاريخية مثل ثورة 19 وسنوات الاستنزاف، وربما يخفى علي النائب أن ثورة 30 يونيو بدأت باعتصام الفنانين أمام مكتب وزير الثقافة، ولم يتابع عدد كبير من فنانى مصر، ولا يعرف الدور البارز الذى تقوم به الفنون فى المرحلة الحالية.