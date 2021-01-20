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نقيب الممثلين لمجلس النواب: تصريحات رياض عبد الستار إهانة للفن عبر التاريخ

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القاهرة - سامية سيد - عرض المستشار حفنى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، رسالة من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وجاء فيها: "في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بمجلس النواب بدورته الجديدة ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة يخرج النائب رياض عبد الستار  يقول نصا :"مش معقول يسقط شهداء و نترك فنانين يسعون في الأرض فسادا".

 

وقال أشرف زكي في رسالته: "النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم، وحتى فى عهد الفراعنة كانت مصر تغزو العالم بالفن"، مضيفا: "الفنون منبع القيم التى قامت عليه الحضارة الإغريقية ودور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية".

 

وأضاف نقيب الممثلين في رسالته: " لم يتابع النائب ما قام به الفنانون في بئر العبد وغيرها من المواقف  ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030 مضيفا: "ما حدث إهانة للفن المصري والفنانين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الإبداع ونقدم تهانينا لسيادتكم ونتمنى بحث ما ورد و اتخاذ ما يلزم".

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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