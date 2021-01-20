شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف تؤدى اليمين الدستورية أمام النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت النائبة نشوى حامد إسماعيل الشريف، وشهرتها نشوى الشريف اليمين الدستورية، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء، لاسيما وأنها لم تؤد اليمين فى الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وتقدم رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بالتهنئة للبرلمانية، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها البرلمانية تحت قبة المجلس النيابي.

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن " يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"

جاء ذلك بعد افتتاح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، حيث تشهد مواجهة بين الأعضاء، ووزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، في إطار استعراض برنامج عملهم، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وعرض في جلسة الأحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت في برنامج (٢٠١٨_٢٠٢٢)، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في ملفات التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية، والتعليم العالي، والإعلام.

ونظم حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طريقة مناقشة الوزراء، حيث يستعرض كل وزير إنجازات وزارته، ثم تتاح بعد ذلك الفرصة للنواب للتعليق على ما قاله الوزير، ويختتم الوزير التعقيب على ملاحظات النواب، ويعقبها إحالة برنامج الوزارة للجنة المختصة للمناقشة وإعداد تقرير بشأنه.