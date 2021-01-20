شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جبالى لأبو الغيط: مصر لا تدخر جهداً لدعم القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه- صباح اليوم- أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

في مستهل اللقاء، هنأ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بانتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله لخدمة الوطن خاصة في تلك المرحلة التى تشهد فيها الدولة المصرية طفرة تنموية في كافة المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربى المشترك ودعم القضايا العربية.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن امتنانه للأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التقدير والتهنئة الرقيقة، مؤكداً دعم مجلس النواب المصري لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية، ومشدداً في ذلك الصدد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبالفتاح السيسي لا تألو جهداً في دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراضاً مشتركاً لمجمل تطورات الأوضاع في العالم العربي، خاصة فى ظل التحديات الوجودية التى تواجه منطقتنا العربية، وهو الأمر الذى يستدعى تعزيز التضامن العربي المشترك صوناً للأمن القومي العربي.

حنفى جبالى وأحمد أبو الغيط (3)



حنفى جبالى وأحمد أبو الغيط (4)



حنفى جبالى وأحمد أبو الغيط (5)



حنفى جبالى وأحمد أبو الغيط (6)



حنفى جبالى وأحمد أبو الغيط (1)