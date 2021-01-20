شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مجلس النواب يستمع لوزيرى التعليم والتعاون الدولى حول بيان الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة، بعد قليل، للاستماع لبيان وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب، قد وافق على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن اللجنة العامة ناقشت موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.