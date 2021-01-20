شكرا لقرائتكم خبر عن مصير محمد عبد العليم داود بعد طرده من الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النائب محمد عبد العليم داود يحال لمكتب مجلس النواببعد إحالة النائب محمد عبد العليم داود إلى مكتب مجلس النواب عقب طرده من الجلسة العامة بسبب تجاوزاته، يبقي التساؤل ما مصير النائب؟

يتم تحديد موعد لاجتماع مكتب مجلس النواب المكون من رئيس المجلس والوكيلين، ويتم الاستماع للنائب وينتهي مكتب المجلس إلي قرارين الأول عدم إحالته للجنة القيم أما القرار الثاني أحالته إلى لجنة القيم، ووفقا للمادة مادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأخيرة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على إخراج محمد عبد العليم داود من القاعة وإحالته إلى مكتب المجلس للتحقيق معه.

السر وراء طرد النائب محمد عبد العليم داود بسبب تجاوزاته ومخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تعقيبا على تجاوزات النائب عبد العليم داود: "أرفض المساس بكرامة أى نائب"، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.

وقرر المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف كلمة "داود" من المضبطة، والتى تسببت فى حالة غضب بين أعضاء المجلس، مؤكدا أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبي".

وقد شهدت الجلسة العامة اعتراض شديد من أغلبية النواب علي حديث عبد العليم داود، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أرفض المساس بكرامة أى نائب، وسأطبق اللائحة الداخلية على الجميع".

وتابع رئيس "النواب": "سأطبق اللائحة على من يخطىء، وتسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى"، وأعلن إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب"، وصوت المجلس بالموافقة على إخراج عبد العليم داود من الجلسة، وتم إخراجه بالفعل.

وأضاف رئيس المجلس: "الجميع يعرف نصوص اللائحة وسأطبقها بالحرف علي الجميع، ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون، وأنا تسامحت كثيرا فى الجلسات الأولى لظروف خاصة، ومن الآن فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم".

ووجه رئيس المجلس كلامه للنائب "داود"، قائلا: "أنت تكلمت عن دولة أجنبية وهذا مخالف للائحة، وأنت هاجمت زملاءك، وهذا مخالف، ولك الحق في الدفاع عن نفسك أمام هيئة المكتب".