وزيرة التجارة تغادر إلى السودان للمشاركة بمعرض الخرطوم الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - تغادر اليوم الأربعاء، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى متوجهةً إلى العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولي والذي يعقد خلال الفترة 21 إلى 28 يناير الجاري.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، من المقرر أن تعقد جامع خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين الحكوميين بالسودان تتضمن لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة والصناعة والبنية التحتية والمالية والاستثمار بهدف بحث أوجه تعميق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية.

كما تترأس الوزيرة خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك بعد إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

ومن المنتظر أن توقع الوزيرة خلال الزيارة مذكرة تفاهم في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير بيئة الأعمال مع وزارة الصناعة والتجارة السودانية، وفقا للبيان.