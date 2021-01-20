"متقصدش ونيتها حسنة".. تفاصيل مرافعة دفاع المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استمعت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، لمرافعة المحامي حازم أبوهيبة دفاع المتهمة بسحل فتاة النزهة.

والتمس الدفاع براءة المتهمة "نورهان. ك" لانتفاء خطأها في واقعة صدم المجني عليها، وانتفاء القصد الجنائي في دهس الضحية.

وأضاف في مرافعته، أن المتهمة لم تعبر من أماكن عبور المشاة التي سبقت موقع الحادث بحوالي 400 متر وبعده إشارة بحوالي 300 متر.

وأشار إلى أن سرعة سيارة موكلته كانت طبيعية مستندا إلى حكم محكمة النقض بأن الحد المسموح للمساءلة الجنائية هو "تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحادث" وثبت أن سيارات أخرى كان تسير بنفس السرعة.

وطلب محامي المتهمة استخراج شهادة من حي مدينة نصر بإثبات وجود إشارات ضوئية في شارع حسن مأمون وعددها.

وأشار إلى أن موكلته لم تقصد دهس المجني عليه و"نيتها حسنة" مستدلا بشهادة أحد الشهود أنها أبطأت فور صدمها للضحية لكنها تحرك لأنها لم تراها تسقط على الأرض.

ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.