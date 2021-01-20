الصحة العالمية في مرمى النقد مجدداً بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - منذ 18 دقيقة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية: إن منظمة الصحة العالمية تعرضت لانتقادات على خلفية أنها لم تكن مستعدة لمنع مرض مثل ”كوفيد- 19“ من أن يصبح وباء، ولم تتكيف مع العصر العالمي لسهولة السفر وكثافة التجارة، وفقا لما قالته لجنة دولية.

وأضافت الصحيفة: ”ذهبت سنوات التحذير من أن النظام الدولي لوكالة الأمم المتحدة غير جاهز لوباء تنفسي، أدراج الرياح“، وفقا لما قالته رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك، رئيسة اللجنة المستقلة للاستعداد لمواجهة الأوبئة والتعامل معها.

ومضت ”وول ستريت جورنال“ تقول: ”تقود كلارك تلك اللجنة التي تم تشكيلها العام الماضي، بعد الحملة التي ضغطت من خلالها حكومات، بقيادة أستراليا، بالتحقيق في كيفية اكتشاف الفيروس أولا في مدينة ووهان الصينية، ثم نجاحه في الانتشار وحصد أرواح أكثر من مليوني شخص“.

وتابعت: ”النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة أمس الثلاثاء لا تلقي اللوم بشكل كبير على القرارات الفردية التي أصدرها قادة منظمة الصحة العالمية، ولكنها تنتقد بشكل أساس البيروقراطية الدولية التي ورثوها“.

ونقلت الصحيفة عن كلارك قولها؛ إن ”قوانين الصحة العالمية التي تطالب الدول بسرعة تداول المعلومات فيما يتعلق بالتهديد الصحي الوشيك تفتقر إلى آليات التنفيذ، كما أن القواعد البيروقراطية المعقدة منعت منظمة الصحة العالمية من اتخاذ قرارات سريعة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي؛ ما يعني أن هناك عدة أسابيع تم إهدارها قبل أن تعلن المنظمة أن الوباء يمثل حالة طوارئ دولية عامة“.