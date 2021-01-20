الزعيم الكوري يخطط لاستفزاز الرئيس الأمريكي الجديد بايدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - منذ 23 دقيقة

يسعى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يخطط لاختبار عزم الولايات المتحدة عبر تجربة صاروخية جديدة، حسب ما أفادت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن ”كوريا الشمالية تظهر مؤشرات على الاستعداد لإطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من المقرر إطلاقه من غواصة، بعد أيام على تعهد كيم بتعزيز الترسانة النووية لبيونغ يانغ“.

ومضت تقول: ”كشفت صور الأقمار الصناعية حركة بارجة تحت الماء، من النوع الذي يستخدم في اختبار الصواريخ، التي يتم وضعها على الغواصات في وضع الإطلاق، وهذه التجربة الصاروخية غير مؤكدة حتى الآن، ولكن إذا حدثت فإنها ستكون بمثابة استفزاز شرس لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن“.

وتابعت ”أعلنت كوريا الشمالية إيقاف اختبارات الرؤوس الحربية النووية والصواريخ طويلة المدى، قبل القمة الأولى التي جمعت كيم يونغ أون بترامب في عام 2018، إلا أنها تراجعت عن هذا الموقف العام الماضي، رغم أنها لم تقم بإجراء أي اختبارات منذ ذلك الحين، مع تهديد الزعيم الكوري الشمالي بذلك“.

ونقلت ”ذي تايمز“ عن جيفري لويس، وديفيد شميرلر، خبيري الأسلحة النووية، قولهما: ”في الوقت الذي يغادر فيه ترامب منصبه، فإن كوريا الشمالية تتخذ خطوات للتحرك في اختبارات الصواريخ. وتتواكب إعلانات كيم أون الرسمية بأن تجارب الصواريخ سيتم استئنافها مجددا مع الاستعدادات التي تجري بالفعل حاليا لإجراء تجارب إطلاق للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى والعابرة للقارات“.